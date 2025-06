Thibaud Defever La Scène Volubile Guissény 12 juillet 2025 20:30

Finistère

La Scène Volubile 6, rue de l'église Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-07-12 21:45:00

Date(s) :

2025-07-12

Il s’appelle Thibaud Defever, il a chanté longtemps sous le nom de Presque Oui. Le ravissement est immédiat. Au bras de sa guitare, Thibaud sait nous prendre par les sentiments avec une infinie justesse. Ce chanteur au parcours classique et jazz, remarquable joue de la guitare comme des mots avec une infinie délicatesse. Quand générosité rime avec qualité et simplicité on sait que la soirée ne sera pas presque, mais plus que parfaite. .

La Scène Volubile 6, rue de l’église

Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 88 95 81 45

