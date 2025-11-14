Thibault Boidin Denise Jardinière vous invite chez elle Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Thibault Boidin Denise Jardinière vous invite chez elle

Vendredi 14 novembre 2025 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date :

Début : 2025-11-14 21:30:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14

C’est une invitation lancée au monde entier ! Les spectateurs sont conviés à une mystérieuse soirée chez Denise Jardinière mais ils ignorent tout de leur hôte.

C’est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne se passe comme prévu alors que l’arrivée de la maîtresse de maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est pris d’une sérieuse insomnie.

Elle lui raconte alors un conte énigmatique La légende de Paul, le prince solitaire … Les péripéties s’enchaînent alors jusqu’à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de cette si mystérieuse invitation.



Le Saviez-vous ?

Thibaut Boidin a créé ce spectacle en janvier 2012, chez lui, dans son propre appartement parisien. C’est là qu’il donne les premières représentations. Le bouche à oreille est tel qu’il délocalise le spectacle dans différents théâtres de plus en plus grands jusqu’à jouer à Bobino en juin 2017.

Après 298 représentations, Denise Jardinière vous invite chez elle reçoit le prix du meilleur spectacle au festival off d’Avignon 2019. (Prix de la rédaction de Avignon à L’unisson ). .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s an invitation to the whole world! Spectators are invited to a mysterious evening at Denise Jardinière’s home, but they know nothing about their host.

German :

Es ist eine Einladung an die ganze Welt! Die Zuschauer werden zu einer geheimnisvollen Party bei Denise Jardinière eingeladen, doch sie wissen nichts über ihren Gastgeber.

Italiano :

È un invito al mondo intero! Gli spettatori sono invitati a una serata misteriosa a casa di Denise Jardinière, ma non sanno nulla della loro ospite.

Espanol :

¡Es una invitación al mundo entero! El público está invitado a una velada misteriosa en casa de Denise Jardinière, pero no sabe nada de su anfitriona.

