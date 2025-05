Thibault Cauvin de passage à Montval-sur-Loir – La Castélorienne Montval-sur-Loir, 22 mai 2025, Montval-sur-Loir.

À l’occasion du festival Culturissimo, organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, le guitariste Thibault Cauvin fera une lecture musicale de son tout premier roman Alter Ego, à Montval-sur-Loir.

Avec _Alter Ego_, **Thibault Cauvin** nous livre un voyage introspectif au cœur de la musique, de la création et de l’intime. Cette lecture musicale promet une soirée envoûtante, mêlant texte, poésie, guitare et émotion.

Cet événement gratuit aura lieu le **jeudi 22 mai à 20h30 à La Castélorienne.**

Pour sa 12ème édition, **Culturissimo** propose près de 100 événements organisés dans toute la France : lectures, concerts, lectures musicales, ciné-concerts… d’artistes tels que David Foekinos, Guillaume de Tonquédec, Gaël Faye, Julie Depardieu, Bruno Putzulu, Camille et Julie Berthollet, Stéphane Freiss, et bien d’autres.

Ce festival, **entièrement gratuit**, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et tous. Les invitations, obligatoires, sont à réserver en scannant le QR code présent sur l’affiche ou en contactant l’Espace Culturel E.Leclerc de Montval-sur-Loir au 02 43 79 47 97.

