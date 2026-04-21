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THIBAULT CAUVIN LE PONANT Pace

THIBAULT CAUVIN LE PONANT Pace

THIBAULT CAUVIN LE PONANT Pace mardi 21 avril 2026.

Lieu : LE PONANT

Adresse : BD DUMAINE DE LA JOSSERIE

Ville : 35740 Pace

Département : 35

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 20:00

THIBAULT CAUVIN Début : 2026-04-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PONANT BD DUMAINE DE LA JOSSERIE 35740 Pace 35

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