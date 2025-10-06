THIBAULT CAUVIN – OPERA DE REIMS Reims

THIBAULT CAUVIN Début : 2026-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

LABEL LN PRESENTE EN ACCORD AVEC ASTERIOS SPECTACLES : THIBAULT CAUVINUn concert d’exception au cœur de la nouvelle grande aventure de Thibault : un album intégralement composé d’œuvres originales, une sublime tournée dans des lieux choisis avec soin, une mise en lumière, en son et en scène enivrante ; et un rendez-vous parisien à l’Opéra Garnier, fruit d’une rencontre éphémère à Hong Kong avec Wong, chauffeur de taxi, il y a vingt ans. Thibault ne sera jamais autant lui-même, sa guitare classique se mue toujours plus en une embarcation enchantée pour un ailleurs exquis, les mots qui lui sont si précieux s’invitent davantage encore en une musique qui ne connaît plus de frontières, d’ères, de limites. Puis il y a la poésie de l’instant dont il a le secret, l’art de créer des moments de communion uniques, d’arrêter le temps… « Vous retrouver est pour moi une joie profonde ; ensemble nous allons vivre des soirées que je n’oublierai jamais… » Thibault Auréolé de 36 prix internationaux, Thibault Cauvin a longtemps été considéré comme l’un des plus grands virtuoses de la planète. Sa guitare classique s’est ensuite colorée du monde par des représentations sur les prestigieuses scènes de 130 pays ; l’âme de rocker héritée de son père l’a invité à jouer pour tous les publics et à fédérer par une énergie communicative rare ; les rencontres et les aventures partagées, dont la récente en duo avec -M-, ont nourri sa gourmandise de liberté et de rêves d’enfant. Aujourd’hui la suite : une épopée inouïe aux multiples facettes, à la fois intime et flamboyante, initiée il y a quelques semaines avec la parution de son premier roman Alter Ego.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

OPERA DE REIMS 1 RUE DE VESLE 51100 Reims 51