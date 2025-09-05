Thibault Eskalt x Mary Bach La Dame de Canton Paris

Thibault Eskalt x Mary Bach La Dame de Canton Paris vendredi 5 septembre 2025.

Il façonne un paysage musical pop, théâtre d’une odysée entre la fureur et la grâce. Sur scène, Thibault Eskalt c’est une vulnérabilité brute, habitée, qui désarme autant qu’elle embrase.

Après un premier EP « Sauvage » qualifié de « road trip incroyable » par Radio France, l’artiste prépare actuellement un second opus.

Les chansons de Mary Bach nous plongent dans les paradoxes de nos sociétés modernes et relaient les interrogations d’une jeunesse en quête de sens et d’idéal.

Entre pulsions de vie, normalité et folie, ses textes lucides sont portés par sa voix magnétique et des productions rythmées. Mary Bach interroge le sens de nos existences, dans un écrin électro-pop, aux basses percutantes accompagnées de pianos mélancoliques et de guitares rock.

Thibault Eskalt est un animal nocturne lumineux. Ses chansons ressemblent à des confessions chantées par Christophe mais mises en musique par Clara Luciani et The weeknd.

Le vendredi 05 septembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant

De 10 à 12 euros.

Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

