Thibaut Cuisset, une campagne ligérienne Saumur

Thibaut Cuisset, une campagne ligérienne Saumur mercredi 19 novembre 2025.

Thibaut Cuisset, une campagne ligérienne

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-11-19

fin : 2025-12-20

Le photographe Thibaut Cuisset (1958-2017) a consacré l’essentiel de son travail à la question du paysage.

Pendant plus de trente ans, il parcourut le monde avec sa chambre photographique, jouant d’une forme de lenteur pour mieux s’imprégner des lieux traversés. En 2004, une résidence proposée par la Ville de Saumur lui permet de poursuivre une campagne engagée quelques années plus tôt dans la région Centre, avant qu’une nouvelle commande ne l’entraîne, en 2010, dans une itinérance allant des sources jusqu’à l’estuaire.

Par la douceur des tonalités et l’harmonie des compositions, les images qu’il réalise au fil du fleuve s’accordent pleinement à l’atmosphère des paysages ligériens. Loin d’une vision spectaculaire ou pittoresque, et fidèle à une démarche à la fois documentaire et artistique, Thibaut Cuisset nous propose ici une approche sensible du territoire.

Exposition proposée dans le cadre de la Saison photographique du Département de Maine-et-Loire et avec la galerie Les Filles du Calvaire (Paris).

PRECISIONS HORAIRES

Du 19/11 au 20/12/2025 le mardi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Le mercredi de 10h à 18h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

