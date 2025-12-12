Thibaut Galis Gosses du Béton Théâtre de L’étoile du nord Paris

Gosses du Béton

Thibaut Galis

Une nuit, le destin de Paolo bascule. Il rencontre Olga et Nathan dans la chaleur d’un club. Pendant plusieurs mois, iels l’initient à ce qu’il n’a jamais connu : la fête, la drogue, le travail du sexe. Et même l’amour. Derrière cette vie trépidante, la brûlure du béton subsiste pour chacun des trois : Olga n’est jamais considérée comme une femme, Nathan lutte contre les violences qu’il a subies dans son passé et Paolo tente d’exister dans un monde qui ne l’accepte pas. Que faire quand on appartient à cette génération désenchantée ?

COMPAGNIE : Sur Nos Lèvres

Qui sommes-nous ? L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

Par téléphone au 01 42 26 47 47 du lundi au vendredi de 15 h à 18 h et les soirs de représentation

L’accueil billetterie est ouvert une heure avant le début de la représentation

Lecture rencontre

Dans le cadre de La nuit de la Lecture



La lecture sera suivie d’une discussion avec un activiste et militant sur les questions du travail du sexe.

Le mercredi 21 janvier 2026

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif unique à 10 €

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre de L’étoile du nord 16 Rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/ +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre