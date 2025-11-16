Thibaut Garcia & Antoine Morinière, guitares Place Jean-Baptiste Massillon Arles

Thibaut Garcia & Antoine Morinière, guitares

Dimanche 16 novembre 2025 de 11h à 12h30.

Ouverture des portes à 10h. Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 11:00:00

fin : 2025-11-16 12:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Évènement ! Un duo de guitares, pour une redécouverte des légendaires Variations Goldberg, par Thibaut Garcia et Antoine Morinière.

Thibaut Garcia & Antoine Morinière, guitares



BACH | Variations Goldberg (transcription pour guitares)



Dans leur trajectoire légendaire lancée depuis l’esprit fécond de Jean-Sébastien Bach, Les Variations Goldberg ont connu bien des versions, voyageant d’instruments en instruments et d’interprétations mythiques en réécritures stylisées. Après le clavecin originel et le mythique piano de Glenn Gould, voilà que Thibaut Garcia et Antoine Morinière mettent à l’épreuve la souplesse de cette musique éternelle, dans un arrangement pour duo de guitares réalisé de leurs mains. Une version toute en nuances et transparence pour laquelle les deux musiciens ont fait tout spécialement réaliser deux instruments jumeaux dans un bois identique. La glorieuse histoire des Goldberg continue !



Depuis notre première rencontre, il y a quinze ans déjà, les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach n’ont cessé d’accompagner notre parcours de musiciens. Liés par une amitié profonde dès nos débuts, tous deux entrés au Conservatoire de Paris, nous passions nos journées à jouer en duo, à déchiffrer des partitions, à interroger les transcriptions, à explorer sans relâche. La musique baroque pour clavier nous fascinait depuis toujours. Tapis au fond de nous, un rêve un peu fou nous habitait celui d’oser un jour approcher ce monument, ce chef-d’œuvre d’architecture musicale, aussi vertigineux qu’intemporel — les Variations Goldberg.



Petit-déjeuner offert par l’association .

Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Event! A guitar duo, for a rediscovery of the legendary Goldberg Variations, by Thibaut Garcia and Antoine Morinière.

German :

Ereignis !!! Ein Gitarrenduo, für eine Wiederentdeckung der legendären Goldberg-Variationen, von Thibaut Garcia und Antoine Morinière.

Italiano :

Un evento speciale! Un duo di chitarre che riscopre le leggendarie Variazioni Goldberg di Thibaut Garcia e Antoine Morinière.

Espanol :

¡Un acontecimiento especial! Un dúo de guitarras redescubre las legendarias Variaciones Goldberg, de Thibaut Garcia y Antoine Morinière.

L’événement Thibaut Garcia & Antoine Morinière, guitares Arles a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme d’Arles