THIBAUT GARCIA ET ANTOINE MORINIÈRE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

THIBAUT GARCIA ET ANTOINE MORINIÈRE

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – 30 EUR

Début : 2025-12-15 20:00:00

fin : 2025-12-15 21:30:00

2025-12-15

Stupéfiant duo de guitares que celui de Thibaut Garcia et Antoine Morinière dans les Variations Goldberg de Bach.

Un Himalaya de la musique ! Composée pour le clavecin, instrument à cordes pincées, voici la partition à deux guitares, instrument à cordes, elles aussi pincées. Un voyage à la fois spectaculaire et intimiste aux origines de cette musique sublime. 16 .

English :

Thibaut Garcia and Antoine Morinière’s amazing guitar duet in Bach’s Goldberg Variations.

German :

Ein erstaunliches Gitarrenduo, das Thibaut Garcia und Antoine Morinière in Bachs Goldberg-Variationen bilden.

Italiano :

Lo straordinario duetto per chitarra di Thibaut Garcia e Antoine Morinière nelle Variazioni Goldberg di Bach.

Espanol :

El asombroso dúo de guitarra de Thibaut Garcia y Antoine Morinière en las Variaciones Goldberg de Bach.

