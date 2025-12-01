THIBAUT GARCIA ET ANTOINE MORINIÈRE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse
AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – 30 EUR
Début : 2025-12-15 20:00:00
fin : 2025-12-15 21:30:00
2025-12-15
Stupéfiant duo de guitares que celui de Thibaut Garcia et Antoine Morinière dans les Variations Goldberg de Bach.
Un Himalaya de la musique ! Composée pour le clavecin, instrument à cordes pincées, voici la partition à deux guitares, instrument à cordes, elles aussi pincées. Un voyage à la fois spectaculaire et intimiste aux origines de cette musique sublime. 16 .
English :
Thibaut Garcia and Antoine Morinière’s amazing guitar duet in Bach’s Goldberg Variations.
German :
Ein erstaunliches Gitarrenduo, das Thibaut Garcia und Antoine Morinière in Bachs Goldberg-Variationen bilden.
Italiano :
Lo straordinario duetto per chitarra di Thibaut Garcia e Antoine Morinière nelle Variazioni Goldberg di Bach.
Espanol :
El asombroso dúo de guitarra de Thibaut Garcia y Antoine Morinière en las Variaciones Goldberg de Bach.
