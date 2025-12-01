Thibaut Will, chef d’orchestre Église Saint-Merry Paris

Franck Masquelier

Franck Masquelier consacre aujourd’hui une grande partie de son activité au développement de ses propres projets artistiques, faisant partager sa vitalité, notamment au sein des Trios Adonis, Furioso et Panama, de l’Ensemble Laborintus, du Quintette Aria de Paris, ensembles dont il est membre fondateur. Il se produit également avec les organistes Monica Melcova (Slovaquie), et Claude Nadeau, et les harpistes Hélène Breschand, Delphine Benhamou, Iole Cerri (It), Isabelle Frouvelle et Marielle Nordmann. Il est le directeur artistique du Festival “Musiques en Vercors” (Isère) et de l’Académie Musicale d’Eté de Villard-de-Lans, qu’il a créés en 1991.

Né à Paris, il a obtenu une Médaille d’Or à l’Unanimité de Flûte et un Prix d’Excellence au Conservatoire National de Région de Rueil-Malmaison. Egalement récompensé d’un Prix de Perfectionnement au Conservatoire National de Région de Saint-Maur, il est ensuite entré au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, où il a été récompensé par le Diplôme Supérieur. Enfin, il se perfectionne avec William Bennet à la Hochschule fûr Musik de Freiburg. Il est également lauréat du 2ème Prix au Concours International de Musique de Chambre d’Illzach (France), 1er ex-æquo au Concours International de Martigny (Suisse) et lauréat des Fondations Cziffra et Menuhin. Il a alors participé à de nombreux concerts au sein de prestigieux orchestres nationaux et internationaux sous la baguette de grands chefs tels que Sylvain Cambreling, Jean-Marc Cochereau, Gérard Devos, Thierry Fischer, Emmanuel Krivine, Patrick Fournillier, Pascal Rophé, Pierre Roullier … Son éclectisme l’a amené, comme soliste ou avec l’Ensemble Laborintus, à inspirer de nombreux compositeurs qu’il a pu créer et enregistrer. Sa discographie est riche de plus d’une quinzaine d’enregistrements avec ses ensembles. Son dernier album, consacré à Mozart avec le flûtiste belge Marc Grauwels sort chez le label Calliope en 2023. Il a également effectué des enregistrements pour France Musique, Radio Suisse Romande, et la RTBF.

Parallèlement à ses activités d’artiste interprète, Franck Masquelier développe également des activités d’arrangeur et de compositeur. Son catalogue compte déjà plus d’une soixantaine d’œuvres pour des formations très diverses, ainsi que près de cinq cents arrangements ou orchestrations. Environ soixante-dix partitions sont désormais éditées (Ed. Robert Martin, Ed. Da Camera, Ed. Sempre Piu, Ed. Pierre Lafitan, Ed. François Dhalmann).Pédagogue reconnu, titulaire du Diplôme d’Etat et du Certificat d’Aptitude, il est professeur de flûte et de musique de chambre au Conservatoire à Rayonnement Communal Agréé de Rungis (94), ainsi qu’à l’Académie Internationale de Colombes (92).

Depuis janvier 2018, Franck Masquelier est également Président de La Traversière-Association Française de la flûte, qui édite un magazine, organise des événements dont la Convention Internationale de la flûte à Paris, tous les 4 ans.

Dans sa carrière comme dans ses interprétations, Franck Masquelier reste fidèle à sa personnalité… ce qui n’est pas la moindre de ses qualités.

Concert de l’Ensemble Érable, orchestre symphonique composé de jeunes musiciens et fondé par Thibaut Will.

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h30 à 22h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris
+33142719393 concerts@saintmerry.org