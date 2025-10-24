Thiébault / Delorme / Braine TDB3 en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Thiébault / Delorme / Braine TDB3 en concert au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris jeudi 23 octobre 2025.

Saisis par l’homogénéité émanant du mélange de leur répertoire à l’occasion d’une jam session, ils décident de s’unir pour co-présenter leurs albums : “Emergence” (B. Thiébault / Parallel records 2020) et “What’s Beyond” (Q. Braine /Jazz Family 2023).

C’est l’excellent contrebassiste Romain Delorme qu’ils choisissent pour marquer le trait d’union avec ses lignes solides et espiègles.

Cette nouvelle collaboration à déjà suscité beaucoup d’enthousiasme au Sunside à Paris ainsi que sur le off de Jazz in Marciac. L’aventure ne fait que commencer !

Benjamin Thiébault : piano

Romain Delorme : contrebasse

Quentin Braine : batterie

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Le TDB3 est né de la rencontre entre le batteur Quentin Braine et le pianiste Benjamin Thiébault, deux compositeurs montpelliérains aux univers proches, tous deux influencés par le jazz moderne new-yorkais et scandinave.

Le jeudi 23 octobre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/