Thierry Bloas-Saintmarc (piano) Église Saint-Merry Paris dimanche 17 août 2025.

« Please keep your style: I really love it! » (Lang Lang, après lui avoir joué Wilde Jagd de Liszt)

Thierry Bloas-Saintmarc est un pianiste français. Il a principalement reçu sa formation à l’Ecole Normale de Musique de Paris – Alfred Cortot dans les classes de piano de Michael Wladkowski et Guigla Katsarava ; il a également étudié avec Lilia Boyadjieva et Agathe Leimoni. En 2022, il obtient le Diplôme Supérieur de Concertiste mention Très Bien, avec au programme neuf Préludes et Fugues de Chostakovitch. Il est admis à étudier à partir de septembre 2025 dans la classe de piano de Zlata Chochieva à la Haute Ecole des Arts de Berne.

En plus du piano, Thierry Bloas-Saintmarc a étudié l’harmonie et le contrepoint avec le compositeur Stéphane Delplace au Conservatoire du VIe arrondissement de Paris.

En avril 2025, Thierry Bloas-Saintmarc participe salle Cortot à Paris à une masterclasse de Lang Lang qui apprécie particulièrement son interprétation de Wilde Jagd de Liszt et sa façon de jouer héritée des pianistes du XIXe siècle : « Please keep your style: I really love it! »

Thierry Bloas-Saintmarc a obtenu à de nombreuses reprises des prix aux concours auxquels il a participé : en 2024, il obtient le 3e prix au concours Opus Artis de Vanves ainsi que le 3e prix au concours Pianissima international de Marcq-en-Baroeul présidé par Cyprien Katsaris.

Thierry Bloas-Saintmarc a donné des concerts en France (à Paris : Salle Cortot, Centre Chostakovitch, Eglise Saint-Merry, Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens ; Saint-Cloud, Sainte-Savine, Lagny-sur-Marne), en Belgique (Kasteel d’Ursel) et en Grèce (Festival de Poros).

Son répertoire comprend des œuvres du XVIIIe au XXe siècle, avec comme pierre angulaire la musique russe, notamment le cycle complet des Etudes-Tableaux opus 39 de Rachmaninoff ainsi que des extraits du cycle des Préludes et Fugues opus 87 de Chostakovitch.

Par ailleurs, il a joué à la télévision pour le documentaire réalisé par Céline Bittner et diffusé sur France 5 : « Quand la musique est bonne… pour notre santé » en interprétant un extrait de la Sonate pour deux pianos de Mozart avec la pianiste Andrea Azzi.

« C’est avec un vif intérêt que j’avais eu le plaisir de découvrir le très remarquable jeune pianiste Thierry Bloas-Saintmarc lors de ma participation au Jury du Concours International Pianissima de Marcq-en-Baroeul. Cet excellent jeune musicien m’avait particulièrement impressionné, entre autres, par son interprétation parfaite du très difficile Prélude et Fugue en ré bémol majeur de Chostakovitch. » (Cyprien Katsaris)

Récital de piano : Beethoven, Rachmaninoff, Debussy, Prokofieff

Le dimanche 17 août 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-17-ao%C3%BBt-2025-thierry-bloas-saintmarc-piano +33142719393 concerts@saintmerry.org