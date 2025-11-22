Thierry Fanfant – Album «6.4» Le Baiser Salé Paris

Thierry Fanfant – Album «6.4» Le Baiser Salé Paris samedi 22 novembre 2025.

Thierry Fanfant, c’est la musique dans le sang. Issu d’une famille de musiciens depuis plusieurs générations, il chope une basse à 12 ans, monte sur scène en autodidacte… et ne s’est jamais arrêté depuis. Des tournées aux quatre coins du monde, des milliers d’albums enregistrés, et toujours le même groove généreux qui le fait vibrer.

Avec son cinquième album 6.4, Thierry nous ramène droit à ses racines. Entre rythmes caribéens, voyages, rencontres et expériences de vie, il signe une musique pleine de profondeur, d’énergie et d’espérance. Et le clin d’œil est clair : il alterne guitare 6 cordes, basse et contrebasse 4 cordes pour raconter son histoire.

Sur scène, il n’est pas seul, Daniel Gassin fait chanter le piano, Robert Coline enflamme le ka, et Andy Bérald propulse le tout à la batterie et au ka. Philippe Sellam au sax et Arno de Casanove à la trompette apportent des couleurs éclatantes. Ensemble, ils balancent un son puissant, chaleureux, qui attrape le public dès la première note et ne le lâche plus.

Thierry Fanfant vous fait vibrer depuis les racines jusqu’aux rythmes du monde, avec son 6.4 et son équipe sur scène…

Le samedi 22 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

de 21h30 à 22h30

payant Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Adhérents : 20 EUR Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

