Thierry Margot : Je vis avec Freddie Mercury – Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, 23 mai 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 20:00 – 21:30

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44 Tout public

Seul en scène – Show musical Jean-François est le sosie de Freddie Mercury… En tout cas, c’est ce qu’il pense ! De son enfance difficile à sa vie d’adulte compliquée, Jean-François ne nous cache rien… Drôle, souvent musical et parfois émouvant, ce personnage simple va nous balader dans les recoins de son imagination transformant le moindre souvenir en chanson de Queen. Chaque année est un album, chaque mois une chanson, chaque semaine un refrain, chaque jour : un don de Queen ! Plus encore… “Je vis avec Freddie Mercury” est un spectacle comme vous n’en avez jamais vu. De l’humour, de l’émotion, du chant, du piano, des lumières exceptionnelles, une écriture juste et touchante, un jeu de comédien au sommet de son art, tout est présent sur scène pour vivre un moment inoubliable. La musique de Queen évidemment et l’énergie virevoltante de l’acteur vous emportent dans un théâtre-concert époustouflant ! On en redemande ! De et avec Thierry MargotMise en scène : David Furlong Tout public à partir de 6 ans Durée : 1h30

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre-ville Nantes 44000

