Thierry Marquet Foutage de Gueule ? | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-09-26 20:30:00

2025-09-26

Avec son style acéré et son humour mordant, Thierry Marquet s’amuse à décrypter les absurdités du quotidien.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

With his sharp style and biting humor, Thierry Marquet has fun deciphering the absurdities of everyday life.

German :

Mit seinem scharfen Stil und seinem bissigen Humor macht sich Thierry Marquet einen Spaß daraus, die Absurditäten des Alltags zu entschlüsseln.

Italiano :

Con il suo stile tagliente e il suo umorismo pungente, Thierry Marquet si diverte a decifrare le assurdità della vita quotidiana.

Espanol :

Con su estilo afilado y su humor mordaz, Thierry Marquet se divierte descifrando los absurdos de la vida cotidiana.

