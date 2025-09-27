Thierry Marquet On se foutrait pas un peu de notre gueule ? | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Thierry Marquet On se foutrait pas un peu de notre gueule ? | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 27 septembre 2025.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : Samedi 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27 21:50:00
2025-09-27
Venez voir Thierry Marquet dans son spectacle « On se foutrait pas un peu de notre gueule ? » à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Thierry Marquet in his show « On se foutrait pas un peu de notre gueule? » at the Comédie des Volcans.
German :
Besuchen Sie Thierry Marquet in seinem Stück « On se foutrait pas un peu de notre gueule? » in der Comédie des Volcans.
Italiano :
Venite a vedere Thierry Marquet nel suo spettacolo « On se foutrait pas un peu de notre gueule? » alla Comédie des Volcans.
Espanol :
Venga a ver a Thierry Marquet en su espectáculo « On se foutrait pas un peu de notre gueule? » en la Comédie des Volcans.
L’événement Thierry Marquet On se foutrait pas un peu de notre gueule ? | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-03-26 par Clermont Auvergne Volcans