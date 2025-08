Thierry Moyne Atelier ouvert La Cartonnerie Mesnay

Thierry Moyne Atelier ouvert La Cartonnerie Mesnay samedi 25 octobre 2025.

Thierry Moyne Atelier ouvert

La Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Thierry Moyne, peintre et calligraphe.

Thierry Moyne entend restaurer notre lien sensible à la mémoire de la Terre. Par la fusion intime de la vigne et du peintre, loin des mots et sans le filtre de la langue, un trait animé de vie rend visible l’invisible.

La pratique quotidienne du taï chi chuan et du qi gong, arts ancestraux chinois, ancre Thierry Moyne dans un investissement corporel total. Liant l’esprit et le corps, il se reconnaît dans la pensée chinoise incarnée en occident par des artistes tels que Zao Wu Ki, dont la puissance du travail a failli mettre un terme à ses recherches artistiques, Fabienne Verdier qui lui a ouvert les portes de l’exigence et du pouvoir de la caligraphie à travers son ouvrage La Passagère du silence ou François Cheng, dont le livre Cinq méditations sur la beauté nourrit sa pratique picturale.

La singularité de son travail est la recherche continuelle du médium qui va servir au plus juste son expression artistique. L’utilisation des marnes du Lias et du Trias du Jura (entre 110 et 240 millions d’années d’histoire géologique) récoltées, puis mélangées avec de l’eau de rivière locale ou du vin issu de ces terroirs, l’emploi exclusif de liants naturels (œuf, caséine, chaux, gomme arabique) confèrent à sa production une texture, un grain particuliers ainsi que des couleurs sans précédent.

Dans le cadre des Portes ouvertes d’ateliers d’artistes #3 en Bourgogne-Franche-Comté 8 départements

Yonne 18&19 oct.

Côte d’or 4&5 oct.

Haute-Saône, Territoire de Belfort et Doubs 11&12 oct.

Saône et Loire 18&19 oct.

Nièvre 25&26 oct.

Jura 25&26 oct.

Les rendez-vous sur la destination Arbois Poligny Salins Cœur du Jura

– Club Bricolage

Nina lmbs, Léonie Bruxer, Lou Amoros Augustin

Céramique, dessin, édition et multiple, peinture

6 rue du petit ramoneur, 39110 Salins-les-Bains

– La Pierre qui Encre

Patrice Gouttefanjat édition et multiple + estampe, lithographie

La Tour Gloriette, 1bis rue de la Tour Gloriette, 39600 Arbois

– Lou Augustin Amoros / Oriane Duboz

Dessin, édition et multiple, textile

La Cartonnerie, 1 rue Vermot, 39600 Mesnay

– Thierry Moyne

Peinture, performance

La Cartonnerie, 1 rue Vermot, 39600 Mesnay

– Joseph Kieffer

Installation, sculpture + objets chorégraphiques, mobiles

5 place de la Liberté, 39600 La Chatelaine

Pour sa troisième édition, Seize Mille réunit les artistes-auteur-e-s et plasticien-ne-s professionnel-le-s de Bourgogne Franche-Comté sur quatre week-ends en octobre 2025. L’évènement invite tous les publics professionnels, amateurs, scolaires à découvrir la diversité des pratiques artistiques et à rencontrer celles et ceux qui les portent, au plus proche de chez eux.

Seize Mille est le réseau d’art contemporain de la région Bourgogne Franche-Comté. Constitué sous la forme d’une association, il regroupe aujourd’hui 42 structures de production, d’exposition, de collection et de diffusion de l’art contemporain, ainsi que des écoles d’art et des collectifs ou associations d’artistes. Ces structures partagent une volonté de se fédérer, lier des énergies et des envies, mutualiser des outils de communication et concevoir des projets culturels en commun. .

La Cartonnerie 1 Rue Vermot Mesnay 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 44 76 77 contact@thierry-moyne.fr

