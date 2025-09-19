THIERS EXPO 2025 : architecture et ponts thiernois chapelle Saint-Roch de Thiers Thiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T21:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’Association des Amis du Patrimoine thiernois vous invite à découvrir Thiers Expo 2025, une exposition gratuite dédiée à la richesse architecturale de la ville et à ses nombreux ponts, témoins de son histoire et de sa géographie singulière.

Installée à la Chapelle Saint-Roch, exceptionnellement ouverte pour l’événement après plus d’un an de fermeture, l’exposition met en lumière la diversité des styles architecturaux thiernois, parfois méconnus, ainsi que l’importance des ouvrages d’art qui jalonnent la cité construite au fil de ses rivières.

Une occasion unique de (re)découvrir le patrimoine de Thiers et de porter un regard nouveau sur son paysage urbain.

chapelle Saint-Roch de Thiers 2 Petite Rue Saint-Roch 63300 THIERS Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://patrimoinethiernois.wordpress.com/ https://www.facebook.com/patrimoine.thiernois

Une occasion unique de (re)découvrir le patrimoine de Thiers et de porter un regard nouveau sur son paysage urbain. Stationnement compliqué sur le site. Accès PMR compliqué (marches d’escaliers). Deux accès piétons : un plus facile par le n°2 de la petite rue Saint-Roch et l’autre via le pont Vielh (1 rue de l’industrie, plus compliqué).

