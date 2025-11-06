Think Tank Spatial – Parcours d’alumni ENAC Alumni Toulouse Jeudi 6 novembre, 18h30 sur inscription

Think Tank Spatial – Parcours d’alumni ENAC

Dans ce webinaire, Yanis SIDHOUM (IENAC 19) partagera son parcours académique et professionnel à travers quatre pays, depuis ses débuts à l’ENAC jusqu’à son doctorat à Purdue University (États-Unis).

Il reviendra sur ses expériences marquantes, notamment ses stages de recherche en universités et à la NASA, et évoquera les opportunités, défis et enseignements tirés de ce parcours international.

Yanis SIDHOUM

Yanis Sidhoum est doctorant en troisième année à Purdue University (États-Unis), où ses recherches portent sur l’optimisation de trajectoires spatiales dans les systèmes multi-corps.

Il est diplômé de l’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), promotion IENAC 19, et titulaire d’un Master of Science de l’Université de Cranfield obtenu en 2022.

Son parcours académique international l’a conduit à réaliser des stages de recherche au Politecnico di Milano en 2021, puis au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-06T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-06T19:30:00.000+01:00

