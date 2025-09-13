Thionville côté nature Thionville

Cette année, la Ville de Thionville met à l’honneur l’arbre, symbole de vie, de mémoire et de lien entre les générations. À travers une programmation riche et variée, venez découvrir la richesse et la diversité du monde arboré qui nous entoure.

Expositions, conférences, animations et tables thématiques vous invitent à explorer l’arbre sous toutes ses facettes de ses racines profondes à sa canopée majestueuse.

Rejoignez-nous pour célébrer cet être vivant extraordinaire, essentiel à notre environnement et à notre imaginaire.Tout public

Parc Napoléon Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

English :

This year, the City of Thionville is honoring the tree as a symbol of life, memory and the link between generations. Through a rich and varied program, come and discover the richness and diversity of the tree world that surrounds us.

Exhibitions, conferences, events and themed tables invite you to explore the tree in all its facets, from its deep roots to its majestic canopy.

Join us in celebrating this extraordinary living creature, essential to our environment and our imagination.

German :

Dieses Jahr ehrt die Stadt Thionville den Baum als Symbol des Lebens, der Erinnerung und der Verbindung zwischen den Generationen. Entdecken Sie den Reichtum und die Vielfalt der uns umgebenden Bäume.

Ausstellungen, Vorträge, Animationen und Thementische laden Sie dazu ein, den Baum in all seinen Facetten zu erkunden, von seinen tiefen Wurzeln bis zu seinem majestätischen Kronendach.

Feiern Sie mit uns dieses außergewöhnliche Lebewesen, das für unsere Umwelt und unsere Vorstellungskraft unerlässlich ist.

Italiano :

Quest’anno la città di Thionville rende omaggio all’albero come simbolo di vita, memoria e legame tra le generazioni. Attraverso un programma ricco e variegato, venite a scoprire la ricchezza e la diversità del mondo arboreo che ci circonda.

Mostre, conferenze, eventi e tavoli tematici vi invitano a esplorare l’albero in tutte le sue sfaccettature, dalle radici profonde alla maestosa chioma.

Unitevi a noi nella celebrazione di questa straordinaria creatura vivente, essenziale per il nostro ambiente e la nostra immaginazione.

Espanol :

Este año, la ciudad de Thionville rinde homenaje al árbol como símbolo de vida, memoria y vínculo entre generaciones. A través de un programa rico y variado, venga a descubrir la riqueza y la diversidad del mundo arbóreo que nos rodea.

Exposiciones, conferencias, actos y mesas temáticas le invitan a explorar el árbol en todas sus facetas, desde sus profundas raíces hasta su majestuosa copa.

Únase a nosotros para celebrar este extraordinario ser vivo, esencial para nuestro entorno y nuestra imaginación.

