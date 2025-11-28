Thionville fête noël Thionville

Thionville fête noël

Place Anne Gommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Samedi 2025-11-28 12:00:00

fin : 2025-12-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Thionville vous invite à découvrir son ambiance de Noël !

Autour du marché de Noël, c’est tout l’hyper-centre qui s’habille aux couleurs de Noël. Ainsi, les visiteurs pourront admirer les nombreuses installations lumineuses et un mapping féérique sur la façade de la mairie. De quoi faire scintiller les étoiles dans vos yeux !

La place Anne Grommerch accueille le village des enfants, la patinoire et des stands de délices sucrés.

Le village gourmand, quant à lui, prend ses quartiers sur la Place Claude Arnoult, avec dix stands prêts à vous régaler.

Sur la Place au Bois, la bulle enchantée du Père Noël et son petit train sur rail, dont le décor féérique émerveillera à coup sûr petits et grands enfants.

La Place Saint-Maximin vous enchante à nouveau cette année avec son manège sapin.

Des animations musicales et ludiques complètent ce beau programme de fête.

Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le samedi 29 novembre à 18h, pour assister au lancement officiel des festivités en présence de Monsieur le Maire.Tout public

0 .

Place Anne Gommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

English :

Thionville invites you to discover its Christmas atmosphere!

Around the Christmas market, the entire city center will be decked out in Christmas colors. Visitors will be able to admire the many light installations and a magical mapping on the façade of the town hall. The stars will be twinkling in your eyes!

The Place Anne Grommerch hosts the children’s village, ice rink and sweet stalls.

The gourmet village, meanwhile, takes up quarters on Place Claude Arnoult, with ten stands ready to delight you.

On the Place au Bois, Santa’s enchanted bubble and his little train on rails, whose enchanting décor is sure to delight young and old alike.

The Place Saint-Maximin will delight you again this year with its Christmas tree merry-go-round.

Musical and fun activities complete the festive program.

Join us on the forecourt of the Hôtel de Ville, on Saturday November 29 at 6pm, for the official launch of the festivities in the presence of the Mayor.

German :

Thionville lädt Sie ein, seine weihnachtliche Atmosphäre zu entdecken!

Rund um den Weihnachtsmarkt kleidet sich das gesamte Hyperzentrum in weihnachtliche Farben. So können die Besucher zahlreiche Lichtinstallationen und ein märchenhaftes Mapping auf der Fassade des Rathauses bewundern. So können Sie die Sterne in Ihren Augen funkeln lassen!

Auf dem Platz Anne Grommerch befinden sich das Kinderdorf, die Eislaufbahn und Stände mit süßen Köstlichkeiten.

Das Feinschmeckerdorf hingegen nimmt seinen Platz auf dem Place Claude Arnoult ein, wo zehn Stände bereitstehen, um Sie zu verwöhnen.

Auf dem Place au Bois befindet sich die zauberhafte Blase des Weihnachtsmanns und sein kleiner Schienenzug, dessen märchenhaftes Dekor kleine und große Kinder garantiert in Staunen versetzen wird.

Der Place Saint-Maximin verzaubert Sie auch dieses Jahr wieder mit seinem Tannenbaum-Karussell.

Musikalische und spielerische Animationen vervollständigen dieses schöne Festprogramm.

Treffen Sie sich am Samstag, den 29. November um 18 Uhr auf dem Vorplatz des Rathauses, um dem offiziellen Start der Feierlichkeiten in Anwesenheit des Bürgermeisters beizuwohnen.

Italiano :

Thionville vi invita a scoprire la sua atmosfera natalizia!

Intorno al mercatino di Natale, l’intero centro della città sarà addobbato con i colori del Natale. I visitatori potranno ammirare le numerose installazioni luminose e un magico spettacolo di mapping sulla facciata del municipio. Vi farà sicuramente venire i lucciconi agli occhi!

La Place Anne Grommerch ospita il villaggio dei bambini, la pista di pattinaggio e le bancarelle di dolciumi.

Il villaggio gastronomico, invece, si trova in Place Claude Arnoult, con dieci bancarelle pronte a deliziarvi.

Sulla Place au Bois, la bolla incantata di Babbo Natale e il suo trenino su rotaie, con le sue incantevoli decorazioni, faranno la gioia di grandi e piccini.

La Place Saint-Maximin vi incanterà anche quest’anno con la sua giostra dell’albero di Natale.

Il programma delle feste è completato da attività musicali e ludiche.

Sabato 29 novembre alle 18.00, sul piazzale dell’Hôtel de Ville, si terrà il lancio ufficiale dei festeggiamenti alla presenza del Sindaco.

Espanol :

Thionville le invita a descubrir su ambiente navideño

Alrededor del mercado navideño, todo el centro de la ciudad se engalanará con los colores de la Navidad. Los visitantes podrán admirar las numerosas instalaciones luminosas y un mapping mágico en la fachada del ayuntamiento. Seguro que le hace brillar los ojos

La plaza Anne Grommerch alberga el pueblo de los niños, la pista de patinaje sobre hielo y puestos de golosinas.

El pueblo gastronómico, por su parte, se instala en la plaza Claude Arnoult, con diez puestos listos para deleitarle.

En la plaza au Bois, la burbuja encantada de Papá Noel y su trenecito sobre raíles, con su encantadora decoración, harán las delicias de grandes y pequeños.

La plaza Saint-Maximin le encantará de nuevo este año con su tiovivo del árbol de Navidad.

El programa festivo se completa con actividades musicales y lúdicas.

Acompáñenos en la explanada del Hôtel de Ville el sábado 29 de noviembre a las 18:00 h para el lanzamiento oficial de las fiestas en presencia del Alcalde.

L’événement Thionville fête noël Thionville a été mis à jour le 2025-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME