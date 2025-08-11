Thionville Open

Rue du Général Walker Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-01

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-01

La deuxième édition du tournoi ATP Challenger se tiendra au SPOT de Thionville, une enceinte flambant neuve prête à accueillir les meilleurs joueurs de tennis.

Un événement qui promet du spectacle, de l’émotion et des matchs de haut niveau !

Venez nombreux assister à ce grand rendez-vous du tennis et soutenir vos joueurs préférés.Tout public

.

Rue du Général Walker Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 25 contact@mairie-thionville.fr

English :

The second edition of the ATP Challenger tournament will be held at the SPOT in Thionville, a brand-new arena ready to welcome the best tennis players.

An event that promises spectacle, emotion and high-level matches!

Come one, come all to this great tennis event and support your favorite players.

German :

Die zweite Ausgabe des ATP-Challenger-Turniers findet im SPOT in Thionville statt, einer brandneuen Anlage, die bereit ist, die besten Tennisspieler zu empfangen.

Ein Event, das Spektakel, Emotionen und Matches auf höchstem Niveau verspricht!

Kommen Sie zahlreich zu diesem großen Tennis-Event und unterstützen Sie Ihre Lieblingsspieler.

Italiano :

Il secondo torneo ATP Challenger si terrà allo SPOT di Thionville, una struttura nuovissima pronta ad accogliere i migliori tennisti.

Un evento che promette spettacolo, emozioni e partite di altissimo livello!

Venite tutti a questo grande evento di tennis e sostenete i vostri giocatori preferiti.

Espanol :

El segundo torneo ATP Challenger se celebrará en el SPOT de Thionville, un recinto totalmente nuevo preparado para acoger a los mejores tenistas.

Un acontecimiento que promete espectáculo, emoción y partidos de alto nivel

Vengan todos a este gran acontecimiento del tenis y apoyen a sus jugadores favoritos.

L’événement Thionville Open Thionville a été mis à jour le 2025-08-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME