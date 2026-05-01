THIRTY 9 Tribute to The Cure Rue des Prairières Choisey

Choisey

THIRTY 9 Tribute to The Cure

Rue des Prairières Beer Hoppy Dole Choisey Choisey Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Profitez de ce long weekend pour venir bouger au rythme de The Cure ! .

Rue des Prairières Beer Hoppy Dole Choisey Choisey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 95 44 09

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English : THIRTY 9 Tribute to The Cure

L’événement THIRTY 9 Tribute to The Cure Choisey a été mis à jour le 2026-05-03 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE