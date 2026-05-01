THIRTY 9 Tribute to The Cure Rue des Prairières Choisey
THIRTY 9 Tribute to The Cure Rue des Prairières Choisey samedi 16 mai 2026.
Choisey
THIRTY 9 Tribute to The Cure
Rue des Prairières Beer Hoppy Dole Choisey Choisey Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Profitez de ce long weekend pour venir bouger au rythme de The Cure ! .
Rue des Prairières Beer Hoppy Dole Choisey Choisey 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 95 44 09
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English : THIRTY 9 Tribute to The Cure
L’événement THIRTY 9 Tribute to The Cure Choisey a été mis à jour le 2026-05-03 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE