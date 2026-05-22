This Boyz 100% house music et good vibes Quai de la République Auxerre

Auxerre

This Boyz 100% house music et good vibes

Quai de la République La scène des quais Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 22:30:00

fin : 2026-05-30 02:00:00

Date(s) :

2026-05-29

APRES L’HUMOUR … ET SI ON RESTAIT ou ON VENAIT POUR VIBRER EN MUSIQUE ET DANSER ! This Boyz — 100% House Music & Good Vibes…seront en place , pour vous entrainer de nouveau au bout de la nuit ! Bercés par l’avènement de la French Touch à la sortie de l’adolescence, This Boyz, alias Jeremy et Florian, ont commencé a écumer les clubs mythiques de Belgique et de Paris, mais aussi les grandes scènes de festivals en France et à l’étranger. Rapidement, dès les années 2000, les premières platines vinyles ont été achetées. Enchaînant les découvertes, artistes, labels, collectifs, sensibilités, This Boyz s’est forgé une solide culture musicale tout en développant une technicité pointue qui permet d’investir chaque sonorité. Après avoir joué individuellement dans des bars et clubs (Paris, Dijon, Lyon, Bourges, Auxerre, et même Avallon), les deux acolytes partagent aujourd’hui leur plaisir dans une formule B2B aussi naturelle qu’efficace. Des soirées chill disco house, en passant par la tech house punchy, jusqu’à des sets minimal profonds ou très technos, This Boyz partage les découvertes avec un enthousiasme contagieux. Alliant les pépites underground, track cultes des 25 dernières années tout en gardant un œil affûté sur les dernières sorties, vous pourriez vous faire surprendre aussi bien par des nappes deep que par des frappes percutantes, à moins que ce ne soit par des lignes de basse groovy ou des influences world music. Selon l’heure, le lieu, le public, et surtout, le feeling, le son sera toujours orienté smile et dance floor pour un partage musical entier et généreux. Music connecting people. Soirée gratuite, consommation sur place obligatoire, au profit du spectacle vivant .

Quai de la République La scène des quais Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : This Boyz 100% house music et good vibes

L’événement This Boyz 100% house music et good vibes Auxerre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Auxerrois