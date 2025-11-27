This is Blind Test Happy Dock Le Havre

This is Blind Test

Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre Seine-Maritime

Le tout premier blindtest musical à reconnaissance vocale débarque au Happy Dock Brasserie maison !

Pas besoin d’animateur c’est votre smartphone qui détecte qui a la bonne réponse en premier, au centième de seconde près !

Un blind test pour tous les styles des classiques incontournables aux tubes les plus récents !

6000 titres 60 playlists 5 niveaux de difficulté

Accessible à tous (de 7 à 77 ans) seul, en famille, entre amis ou collègues !

Restauration possible au Happy Dock Brasserie Maison pour jouer sans limite et profiter de l’ambiance !

Prêts à prouver que vous êtes le roi du blind test ? Réservez votre place et venez défier la reconnaissance vocale ! .

