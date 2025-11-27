This is Blind Test Happy Dock Le Havre
Le tout premier blindtest musical à reconnaissance vocale débarque au Happy Dock Brasserie maison !
Pas besoin d’animateur c’est votre smartphone qui détecte qui a la bonne réponse en premier, au centième de seconde près !
Un blind test pour tous les styles des classiques incontournables aux tubes les plus récents !
6000 titres 60 playlists 5 niveaux de difficulté
Accessible à tous (de 7 à 77 ans) seul, en famille, entre amis ou collègues !
Restauration possible au Happy Dock Brasserie Maison pour jouer sans limite et profiter de l’ambiance !
Prêts à prouver que vous êtes le roi du blind test ? Réservez votre place et venez défier la reconnaissance vocale ! .
Happy Dock Chaussée Georges Pompidou Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 50 51
