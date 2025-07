This is England, Festival du court-métrage britannique Centre Commercial Saint-Sever Rouen

This is England, Festival du court-métrage britannique Centre Commercial Saint-Sever Rouen samedi 15 novembre 2025.

This is England, Festival du court-métrage britannique

Centre Commercial Saint-Sever 28 Rue de la République Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-15

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-15

Le festival de courts-métrages britanniques This is England a été initié il y a maintenant 12 ans par le comité de jumelage Rouen Norwich Club. À l’époque, un groupe de passionnés a souhaité créer un pont culturel entre les deux rives de la Manche par le biais du cinéma. D’une poignée de films montrés à des groupes scolaires au départ, l’événement s’est peu à peu installé dans le paysage culturel et éducatif rouennais, pour proposer aujourd’hui à plus de 20 000 spectateurs (publics et scolaires) une semaine entière de compétition à la mi novembre.

This is England en chiffres, c’est 6 programmes de 90′, soient 50 courts-métrages en moyenne, dans des salles de cinéma des 2 rives.

Grâce aux retours toujours plus enthousiastes des invités et spectateurs, le festival accueillera cette année, du 15 au 23 novembre, une soixantaine de professionnels du cinéma venant présenter leurs films (réalisateur.trices, producteur.trices, scénaristes, comédien.nes). L’occasion rêvée d’échanger chaque soir avec des artistes autour de leurs films et de leur vision libre et audacieuse de la création cinématographique !

Le programme détaillé sera dévoilé début octobre.

Le festival de courts-métrages britanniques This is England a été initié il y a maintenant 12 ans par le comité de jumelage Rouen Norwich Club. À l’époque, un groupe de passionnés a souhaité créer un pont culturel entre les deux rives de la Manche par le biais du cinéma. D’une poignée de films montrés à des groupes scolaires au départ, l’événement s’est peu à peu installé dans le paysage culturel et éducatif rouennais, pour proposer aujourd’hui à plus de 20 000 spectateurs (publics et scolaires) une semaine entière de compétition à la mi novembre.

This is England en chiffres, c’est 6 programmes de 90′, soient 50 courts-métrages en moyenne, dans des salles de cinéma des 2 rives.

Grâce aux retours toujours plus enthousiastes des invités et spectateurs, le festival accueillera cette année, du 15 au 23 novembre, une soixantaine de professionnels du cinéma venant présenter leurs films (réalisateur.trices, producteur.trices, scénaristes, comédien.nes). L’occasion rêvée d’échanger chaque soir avec des artistes autour de leurs films et de leur vision libre et audacieuse de la création cinématographique !

Le programme détaillé sera dévoilé début octobre. .

Centre Commercial Saint-Sever 28 Rue de la République Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : This is England, Festival du court-métrage britannique

The This is England festival of British short films was initiated 12 years ago by the Rouen Norwich Club twinning committee. At the time, a group of enthusiasts wanted to create a cultural bridge between the two sides of the Channel through cinema. From a handful of films shown to school groups at the outset, the event has gradually established itself in Rouen’s cultural and educational landscape, and today offers over 20,000 spectators (public and school) a full week of competition in mid-November.

In figures, This is England consists of 6 programs of 90′, or 50 short films on average, in cinemas on both sides of the river.

Thanks to increasingly enthusiastic feedback from guests and spectators, this year’s festival, from November 15 to 23, will welcome some sixty film professionals to present their films (directors, producers, scriptwriters, actors). It’s the perfect opportunity to chat with artists every evening about their films and their free, bold vision of cinematic creation!

The detailed program will be unveiled in early October.

German :

Das britische Kurzfilmfestival This is England wurde vor nunmehr 12 Jahren vom Partnerschaftskomitee Rouen Norwich Club initiiert. Damals wollte eine Gruppe von Filmbegeisterten mithilfe des Kinos eine kulturelle Brücke zwischen den beiden Seiten des Ärmelkanals schlagen. Von einer Handvoll Filme, die anfangs nur Schulgruppen gezeigt wurden, hat sich die Veranstaltung nach und nach in der Kultur- und Bildungslandschaft von Rouen etabliert und bietet heute mehr als 20.000 Zuschauern (Publikum und Schulklassen) eine ganze Woche lang Mitte November einen Wettbewerb.

This is England in Zahlen: 6 Programme à 90′, d.h. durchschnittlich 50 Kurzfilme, in Kinosälen an beiden Ufern.

Dank des immer begeisterteren Feedbacks von Gästen und Zuschauern wird das Festival dieses Jahr vom 15. bis 23. November rund 60 Filmschaffende (Regisseure, Produzenten, Drehbuchautoren, Schauspieler) begrüßen, die ihre Filme vorstellen. Die beste Gelegenheit, sich jeden Abend mit den Künstlern über ihre Filme und ihre freie und mutige Vision des Filmschaffens auszutauschen!

Das detaillierte Programm wird Anfang Oktober bekannt gegeben.

Italiano :

Il festival di cortometraggi britannici This is England è stato lanciato 12 anni fa dal comitato di gemellaggio del Rouen Norwich Club. All’epoca, un gruppo di appassionati voleva creare un ponte culturale tra le due sponde della Manica attraverso il mezzo cinematografico. Da una manciata di film proiettati alle scolaresche all’inizio, l’evento si è gradualmente affermato nel panorama culturale ed educativo di Rouen e oggi offre a oltre 20.000 spettatori (pubblico e scuole) un’intera settimana di competizione a metà novembre.

In cifre, This is England consiste in 6 programmi di 90′, una media di 50 cortometraggi, proiettati in cinema su entrambe le sponde del fiume.

Grazie al feedback sempre più entusiasta di ospiti e spettatori, quest’anno il festival accoglierà una sessantina di professionisti del cinema (registi, produttori, sceneggiatori, attori) per presentare i loro film dal 15 al 23 novembre. È l’occasione perfetta per parlare ogni sera con gli artisti dei loro film e della loro visione libera e audace del cinema!

Il programma dettagliato sarà svelato all’inizio di ottobre.

Espanol :

El festival de cortometrajes británicos This is England fue creado hace 12 años por el comité de hermanamiento del Rouen Norwich Club. En aquella época, un grupo de entusiastas deseaba crear un puente cultural entre las dos orillas del Canal de la Mancha a través del cine. A partir de un puñado de películas proyectadas a grupos escolares al principio, el evento se ha ido consolidando poco a poco en el paisaje cultural y educativo de Ruán, y ahora ofrece a más de 20.000 espectadores (público y escolares) toda una semana de competición a mediados de noviembre.

En cifras, This is England consta de 6 programas de 90′, una media de 50 cortometrajes, proyectados en cines de ambas orillas del río.

Gracias a las reacciones cada vez más entusiastas de invitados y espectadores, este año el festival acogerá a unos sesenta profesionales del cine (directores, productores, guionistas, actores) que presentarán sus películas del 15 al 23 de noviembre. Es la ocasión perfecta para hablar cada noche con los artistas sobre sus películas y su visión libre y audaz del cine

El programa detallado se desvelará a principios de octubre.

L’événement This is England, Festival du court-métrage britannique Rouen a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme Rouen tourisme