This is Halloween à la patinoire de Bourges Bourges

This is Halloween à la patinoire de Bourges Bourges samedi 25 octobre 2025.

This is Halloween à la patinoire de Bourges

30 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 23:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Pour halloween, la patinoire propose des animations pour les petits et grands. Une ambiance mystérieuse, une touche de magie, un soupçon de frayeur… Préparez-vous pour une nuit où tout peut arriver !

Première partie, une après-midi avec des danseuses qui feront frissonner la scène accompagnées d’un DJ qui enflammera la piste ainsi qu’une mascotte qui distribuera des bonbons pour les plus gourmands !

Le soir, munissez-vous de vos masques les plus effrayants.

Une belle soirée en perspective ! .

30 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01

English :

For Halloween, the ice rink is offering entertainment for young and old alike. A mysterious atmosphere, a touch of magic, a hint of fright? Get ready for a night when anything can happen!

German :

An Halloween bietet die Eisbahn Animationen für Groß und Klein. Eine geheimnisvolle Atmosphäre, ein Hauch von Magie, ein Hauch von Grusel? Bereiten Sie sich auf eine Nacht vor, in der alles passieren kann!

Italiano :

In occasione di Halloween, la pista di pattinaggio offre intrattenimento per grandi e piccini. Un’atmosfera misteriosa, un tocco di magia, un pizzico di paura? Preparatevi a una notte in cui tutto può accadere!

Espanol :

Con motivo de Halloween, la pista de hielo ofrece diversión para grandes y pequeños. Una atmósfera misteriosa, un toque de magia, una pizca de miedo.. Prepárese para una noche en la que todo puede pasar

L’événement This is Halloween à la patinoire de Bourges Bourges a été mis à jour le 2025-10-06 par OT BOURGES