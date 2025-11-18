This Is Unreal de Liz Santoro et Pierre Godard Atelier de Paris / CDCN Paris

This Is Unreal de Liz Santoro et Pierre Godard Atelier de Paris / CDCN Paris mardi 18 novembre 2025.

Solo conçu pour Liz Santoro, This Is Unreal prolonge la recherche de points de contact insolites entre texte, mouvement et mathématiques que les chorégraphes effeuillent au fil de leurs pièces. À ceci près qu’ils invitent ici l’intelligence artificielle comme force de proposition complémentaire à la leur. Production algorithmique de mouvements, écriture générative sur la base de souvenirs personnels et clonage de la voix de Liz Santoro se mêlent à s’y confondre aux « vrais » gestes, textes et timbres de voix. Le glitch, ce bug qui fait dérailler l’image ou le son devient ici un motif chorégraphique de saccades, de répétitions et autres bégaiements gestuels. Entre le « vrai » et le « faux », la lumière navigue d’un monde à l’autre, d’un ici et maintenant incertain à une illusion presque trop parfaite, en un battement d’ailes qui vient hacker les certitudes des spectateurs.

Quand les inventeurs d’un creuset unique entre danse et sciences s’appuient sur les ressorts de l’intelligence artificielle, c’est pour jouer à profusion entre le vrai et le faux. C’est un nouvel espace fictionnel qui s’ouvre alors, troublant et vertigineux.

Du mardi 18 novembre 2025 au mercredi 19 novembre 2025 :

mardi, mercredi

de 20h00 à 21h00

payant

De 10 à 20 euros.

Public jeunes et adultes.

Atelier de Paris / CDCN 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/santoro-godard-7/ +33141741707 info@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN