This Jungo Life, de David Fedele et les Jungo de Rabat Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris vendredi 14 novembre 2025.

This Jungo Life nous plonge au cœur de la vie cachée de jeunes réfugiés et demandeurs d’asile du Soudan et du Soudan du Sud; qui vivent et dorment dans la rue au Maroc, forcés de fuir la violence et l’instabilité en Libye et dans l’incapacité de rentrer chez eux à cause de la guerre et conflits en cours.

Réalisé en collaboration avec les personnes réfugiées eux-mêmes et filmé entièrement au téléphone portable, ce film nous offre, grâce à un accès unique et intime, un aperçu brut et sans filtre de l’esprit humain et son impulsion innée de survie, alors qu’ils se battent pour une vie meilleure pour eux et pour les familles qu’ils ont laissées derrière eux.

L’ICI, en partenariat avec le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, accueille un cycle de projections dans le cadre de sa programmation hors-les-murs. Découvrez trois films et trois regards de cinéastes dans le cadre du Focus Tunisie.

Le vendredi 14 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris