THISISPAIN Théâtre L’Hermine Saint-Malo

THISISPAIN

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Duo Flamboyant de Flamenco.

Hillel Kogan présente une œuvre mordante. En compagnie de la danseuse flamenca Mijal Natan, le chorégraphe israélien élabore un spectacle où le flamenco lui permet d’explorer les questions identitaires.

Le chorégraphe israélien Hillel Kogan n’a pas son pareil pour envoyer valser les clichés, surtout lorsqu’ils sont identitaires. Ici, sous couvert de nous parler de l’Espagne, c’est donc un voyage sans frontière qu’il nous propose, entre danse et confidences. Pour cette traversée haute en couleur, il forme un duo à la fois drôle et virtuose avec Mijal Natan, immense danseuse de flamenco. Cet art qu’on croit espagnol, Hillel Kogan nous rappelle d’ailleurs qu’il est d’origine gitane, c’est- à-dire issu d’une minorité sans patrie ni frontière. Ce que vise Hillel Kogan dans ce duo clownesque à l’humour féroce, c’est moins l’Espagne et ses clichés que toutes les manifestations d’enfermement nationaliste. Mettre l’identitarisme au pilori, à coups de talon ! .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

