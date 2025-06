Thizay Fest – Thizay 12 juillet 2025 07:00

Indre-et-Loire

Thizay Fest Thizay Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Au programme Concerts, art de rue, village d’enfants, foodtruck et buvette. Artistes au chapeau Oak Veins, Overthink, Les Herbes Folles, et bien d’autres encore !

Au programme Concerts, art de rue, village d’enfants, foodtruck et buvette. Artistes au chapeau Oak Veins, Overthink, Les Herbes Folles, et bien d’autres encore ! .

Thizay 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

On the program: Concerts, street art, children’s village, foodtruck and refreshments. Artists on the bill: Oak Veins, Overthink, Les Herbes Folles, and many more!

German :

Auf dem Programm stehen: Konzerte, Straßenkunst, Kinderdorf, Foodtruck und Erfrischungsstände. Künstler mit Hut: Oak Veins, Overthink, Les Herbes Folles und viele andere!

Italiano :

In programma: concerti, arte di strada, villaggio per bambini, foodtruck e rinfreschi. Artisti in cartellone: Oak Veins, Overthink, Les Herbes Folles e molti altri!

Espanol :

En el programa: conciertos, arte callejero, aldea infantil, foodtruck y refrescos. Artistas en cartel: Oak Veins, Overthink, Les Herbes Folles, ¡y muchos más!

L’événement Thizay Fest Thizay a été mis à jour le 2025-06-14 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme