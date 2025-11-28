THK – LA RAYONNE Villeurbanne

THK – LA RAYONNE Villeurbanne vendredi 28 novembre 2025.

THK Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

THK (Tetra Hydro K) : le retour du duo électro-dub incontournable !THK revient en force en 2025 avec une nouvelle tournée explosive et un album en coursd’élaboration qui promet de marquer les esprits. Loin de s’en tenir uniquement aux sonorités dudub classique, le duo excentrique invente son propre style lourdement imprégné de Bass Music etd’électro auquel vient parfois s’ajouter le saxophone. Ils ont su entraîner nombre d’artistes dansleurs productions : KT Gorique, Panda Dub, Tracy de Sà, Jaël, Bakû… et devenir des acteurs majeursde la scène électro-dub actuelle.En live, nos deux énergumènes ont transmis leur énergie contagieuse à des milliers despectateur·rices à grands coups de skanks et de bass vibrantes ! Leur scénographie n’est pas enreste avec un jeu de lumières particulièrement immersif qui plonge pleinement le public dans« l’expérience THK ».THK revient mettre le Zinzin, accrochez vous aux crash barrières !- Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre).- Pièce d’identité obligatoire pour entrer : carte d’identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69