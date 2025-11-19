THK (Tetra Hydro K) – LE SILEX Auxerre

THK (Tetra Hydro K) Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

?? THK (Tetra Hydro K) ?? [ DUB ]Figure incontournable de la scène électro-dub française, le duo THK (Tetra Hydro K) ne cesse de repousser les frontières du genre. Issus respectivement de l’univers de la free party et du trip-hop, leur style est loin de s’en tenir uniquement aux sonorités du dub classique. THK invente son propre style, lourdement imprégné de bass music et d’électro, auquel on vient parfois s’ajouter le saxophone pour une touche organique et singulière. Leur album (Zin)² vient de sortir chez Baco Music. Accrochez-vous aux crash barrières, la tornade électro-dub du duo n’a pas fini de secouer les scènes françaises et internationales ! 1ère partie DJ SET

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89