THOM SOUYEUR & LES PETITS GREGORY BETTY POP’S Toulouse
THOM SOUYEUR & LES PETITS GREGORY BETTY POP’S Toulouse jeudi 27 novembre 2025.
THOM SOUYEUR & LES PETITS GREGORY Jeudi 27 novembre, 20h30 BETTY POP’S Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00
Fin : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00
Concert / Spectacle
Thom Souyeur est un chanteur engagé et provocateur qui aborde avec humour des sujets tabous. Son style, à mi-chemin en satire et énergie rock, rappelle des groupes comme les VRP ou Ludwig von 88. Il a partagé la scène avec Didier Super, Giedré ou Mononc Serge.
Accompagné de Gigi et Karis Kriminel aka lempereur, il propose un « constacle » (concert+spéctacle) décalé, drôle et percutant, avec une devise claire : « Ce n’est pas pour rigoler, c’est pour dénoncer ».
Insta
Vidéo
BETTY POP’S 2 place du Ravelin, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie https://bettypops.fr/ https://www.instagram.com/betty_pops_bar/?hl=fr;https://www.facebook.com/profile.php?id=61567921560816 [{« data »: {« author »: « thomsouyeur », « cache_age »: 86400, « description »: « Instagram photos and videos », « type »: « rich », « title »: « Thom Souyeur et les Petits Gru00e9gory (@thomsouyeur) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/260607823_128202419623450_6887193139009442498_n.jpg?stp=dst-jpg_s240x240_tt6&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLmRqYW5nby44MzUuYzIifQ&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_cat=110&_nc_oc=Q6cZ2QEHLlmjQ7xQf5OGl1AWN5OyOTkZOn0zKluPUP88IzBAuEY_XE7CzzbayZIcaJ0Q3Vw&_nc_ohc=DVebmzO6FMAQ7kNvwEdQTM6&_nc_gid=Hm-VrVxIXL_67rZuvfcTqQ&edm=AMO9-JQAAAAA&ccb=7-5&oh=00_AfYD83BHXez6qK5ZOgIjJrLmKBqH0BH-sDKN82tkk9BytQ&oe=68C5E11E&_nc_sid=cc8940 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/thomsouyeur/?hl=fr », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 240, « thumbnail_width »: 240, « options »: {« _enable_profile »: {« label »: « Enable profile embed (US only) », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/thomsouyeur/?hl=fr »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Share your videos with friends, family, and the world », « html »: «
« , « type »: « rich », « title »: « Thom Souyeur », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/ytc/AIdro_mc5kJHRsmMKHGBtyhAeELhO_LWfxfvP7owGmalzSoC8hM=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCe_TNUkv5UyLJfurSsVEikQ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@thomsouyeur1515 »}] Bar de proximité – Pizza Club
Terrasse, bonne humeur & cie Lun 17h-00h/Mar – Ven 17h-02h/Sam 17h-03h
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Spectacle