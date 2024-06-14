YOUSSOUPHA – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

YOUSSOUPHA Début : 2025-12-10 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : YOUSSOUPHAAprès avoir sorti l’album Neptune Terminus et sa réédition parus en 2022 (featuring Josman, Georgio, Gaël Faye, Dinos…), Youssoupha prépare son retour avec un septième album imminent : un rap teinté de gospel, de soul et de sonorités d’Afrique de l’ouest.Réalisé entre Dakar, Bruxelles, Montréal et Miraval (le studio futuriste de l’acteur Brad Pitt), ce nouveau disque frais et innovant est réalisé par la crème des jeunes talents compositeurs français, belge, canadiens et africains.Youssoupha vient de présenter son nouvel EP “Les préliminaires” et d’achever une mini tournée sold-out “Préliminaires Tour”, avant de dévoiler son nouvel album “Amour Suprême” en janvier 2025. Il se lancera aussi dans une tournée à travers la France, Suisse et Belgique dès le 11 janvier 2025 ! L’occasion pour le rappeur franco-congolais de revisiter sur scène ses grands classiques.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30