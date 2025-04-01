DJAMIL LE SHLAG – LE BASCALA Bruguieres

DJAMIL LE SHLAG Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

Le Bascala prévue le 19 février 2026 est reportée au 03 AVRIL 2026 20:30?? Les billets acquis pour le spectacle restent valables.?? Les personnes souhaitant se faire rembourser doivent se rapprocher de leur point de vente avant le 31/12/2025.Dans Exode(s), Djamil revient sur la multitude de petits et grands cheminements qui ont jalonné sonparcours. De la campagne à la ville, de l’Afrique à l’Europe, du célibat à la vie de famille, de l’anonymat à la notoriété.A travers ses différentes expériences il tire la conclusion que le mouvement, c’est la vie.Et invite chacun à s’ouvrir au voyage et à la rencontre, les meilleurs remèdes contre le repli et l’immobilisme.PMR : chloe@bonnenouvelleproductions.fr

LE BASCALA 12 RUE DE LA BRIQUETERIE 31150 Bruguieres 31