Thomas Angelvy Humour Brest Arena Brest

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

A la base, il devait être la nouvelle star de l’humour, mais il s’est fait les croisés… et il a un petit mot pour vous

« En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne !

Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois. Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !

Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.

Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi.

Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées… »

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30* (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 19h.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.

Placement assis libre. .

