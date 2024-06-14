THOMAS ANGELVY – L’ACCLAMEUR Niort

THOMAS ANGELVY – L’ACCLAMEUR Niort samedi 14 février 2026.

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai unespontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne !Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois.Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je tetoucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi.Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certainespreuves de mon passé soient effacées…Artiste : Thomas AngelvyAuteurs : Thomas Angelvy et Sylvain LacourtMise en Scène : Aslem Smida

L’ACCLAMEUR 50 Rue Charles Darwin 79000 Niort 79