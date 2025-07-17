Thomas Angelvy Rue d’Arcole Le Mans

Thomas Angelvy

Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans Sarthe

Retrouvez Thomas Angelvy au Forum, au Mans !

A la base, je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais !

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne !

Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois.

Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !

Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.

Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi.

Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées… .

Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Meet Thomas Angelvy at the Forum in Le Mans!

German :

Treffen Sie Thomas Angelvy im Forum in Le Mans!

Italiano :

Incontrate Thomas Angelvy al Forum di Le Mans!

Espanol :

Reúnase con Thomas Angelvy en el Foro de Le Mans

