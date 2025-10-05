THOMAS ANGELVY – LE ZEPHYR Hem

jeudi 11 décembre 2025.

Début : 2025-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.

LE SPOTLIGHT ET PRODVOCATION PRÉSENTENT : THOMAS ANGELVYÀ la base, je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais !En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai unespontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne ! Mais lavérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois. Alors retrouve-moi plutôtsur scène et viens constater par toi-même ! Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chezmoi et ça… ça ne m’arrange pas. Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mainssur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi. Sache justeque face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passésoient effacées…Contact PMR : billetterie@chezsurmesures.com

LE ZEPHYR 11 rue du tilleul 59510 Hem 59