Thomas Angelvy Nesle

Thomas Angelvy Nesle vendredi 27 février 2026.

Thomas Angelvy

Boulevard de l’Avenir Nesle Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne !

Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois.

Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !

Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.

Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi.

Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées…

Boulevard de l’Avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 87 87 25

English :

The truth is, to convince you to come, I could tell you that I’m too funny, that I have incredible spontaneity, or even that I make Oreo tiramisu like no one else!

But the truth is, I’m pretty sure you only believe what you see.

So why don’t you meet me on stage and see for yourself?

Except for the tiramisu; then I’ll have to invite you to my place, and that… doesn’t suit me.

After that, you’re probably wondering what I’m holding in my hands in the photo, but I’ll tell you all about it when you get up in front of me.

I just want you to know that when faced with a VHS tape like this, it’s best to erase some of the evidence of my past…

German :

Um dich zum Kommen zu überreden, könnte ich dir sagen, dass ich zu lustig bin, dass ich eine unglaubliche Spontaneität habe oder sogar, dass ich das Oreo-Tiramisu so gut mache wie niemand sonst!

Aber die Wahrheit ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass du nur das glaubst, was du siehst.

Also triff mich lieber auf der Bühne und überzeuge dich selbst!

Außer beim Tiramisu; da muss ich dich zu mir nach Hause einladen und das… passt mir nicht.

Du fragst dich sicher, was ich auf dem Foto in den Händen halte, aber ich werde dir davon erzählen, wenn du vor mir stehst.

Du musst nur wissen, dass es angesichts einer VHS-Kassette wie dieser besser ist, wenn einige Beweise aus meiner Vergangenheit gelöscht werden…

Italiano :

Per convincervi a venire, potrei dirvi che sono troppo divertente, che sono incredibilmente spontanea o che preparo il miglior tiramisù agli Oreo di sempre!

Ma la verità è che sono abbastanza sicuro che crediate solo a ciò che vedete.

Quindi perché non venite a vedere con i vostri occhi?

Tranne che per il tiramisù; in quel caso dovrò invitarti a casa mia e questo… non mi piace.

Dopodiché, ti starai chiedendo cosa tengo in mano nella foto, ma ti dirò tutto quando ti alzerai di fronte a me.

Voglio solo che sappiate che quando ci si trova di fronte a una cassetta VHS come questa, è meglio cancellare alcune delle prove del mio passato…

Espanol :

La verdad es que, para convencerte de que vengas, podría decirte que soy muy divertida, que soy increíblemente espontánea o incluso que hago el mejor tiramisú de oreo de la historia

Pero la verdad es que estoy segura de que sólo crees lo que ves.

Así que, ¿por qué no vienes y lo compruebas por ti mismo?

Excepto por el tiramisú; entonces tendré que invitarte a mi casa y eso… no va conmigo.

Después, seguro que te estás preguntando qué tengo en las manos en la foto, pero ya te lo contaré cuando te pongas delante de mí.

Sólo quiero que sepas que ante una cinta VHS como ésta, lo mejor es borrar algunas pruebas de mi pasado…

