THOMAS ANGELVY THÉÂTRE DE L’ARDAILLON Vias vendredi 17 avril 2026.

41 Avenue de Béziers Vias Hérault

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

2026-04-17

A la base, je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais !

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne !

Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois. Alors retrouve moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !

Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.

Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi. Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées…

Auteurs Thomas Angelvy & Sylvain Lacourt

Mise en scène Aslem Smida

Réservation

Le Théâtre de l’Ardaillon possède sa propre billetterie en ligne, les achats s’effectuent aussi via les réseaux de distribution francebillet.com, ticketmaster, FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Auchan, Cultura, Cora et Leclerc.

Au guichet Horaires

Lundi de 13h30 à 17h,

Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,

Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,

Jeudi de 13h30 à 17h,

Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Samedi et dimanche 2 h avant le spectacle

Billetterie fermée les lundis après-midi suivant un spectacle

41 Avenue de Béziers Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 47 01 89 06 billetteriespectacle@ville-vias.fr

English :

Originally, I was supposed to be the new star of comedy, but I’ve had it up to here, you know!

The truth is, to convince you to come, I could tell you that I’m too funny, that I have incredible spontaneity, or even that I make Oreo tiramisu like no one else!

But the truth is, I’m pretty sure you only believe what you see. So meet me on stage…

German :

Eigentlich sollte ich der neue Star am Humorhimmel werden, aber ich habe mir die Kreuze gemacht, du kennst das ja!

Um dich zum Kommen zu überreden, könnte ich dir sagen, dass ich zu lustig bin, dass ich eine unglaubliche Spontaneität habe oder dass ich Tiramisu mit Oreos mache wie kein anderer!

Aber die Wahrheit ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass du nur glaubst, was du siehst. Also find

Italiano :

All’inizio dovevo essere la nuova stella della comicità, ma ne ho fin sopra i capelli, sapete!

La verità è che per convincervi a venire con me, potrei dirvi che sono troppo divertente, che sono incredibilmente spontanea, o anche che so fare il tiramisù agli Oreo come nessun altro!

Ma la verità è che sono abbastanza sicuro che crediate solo a ciò che vedete. Quindi incontriamoci sul palco…

Espanol :

Al principio, iba a ser la nueva estrella de la comedia, ¡pero ya estoy harta!

La verdad es que, para convencerte de que vengas, podría decirte que soy demasiado graciosa, que soy increíblemente espontánea o incluso que sé hacer tiramisú de oreo como nadie

Pero la verdad es que estoy segura de que sólo creerás lo que veas. Así que reúnete conmigo en el escenario…

