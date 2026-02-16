Thomas Barbazan dans Je ne suis pas une IA L’Antidote Marseille 4e Arrondissement

Thomas Barbazan dans Je ne suis pas une IA

Samedi 7 mars 2026 de 21h15 à 22h30. L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 21:15:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Thomas Barbazan est humoriste, comédien et animateur radio depuis 20 ans.

Thomas Barbazan est humoriste, comédien et animateur radio depuis 20 ans.

Nouveau spectacle de l’interprète de DJ Chelou. Avec des parodies, des imitations, des personnages, des calembours et autres galéjades, bref venez passer un moment chantant et marrant avec ses conneries ! .

L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thomas Barbazan has been a comedian, actor and radio host for 20 years.

L’événement Thomas Barbazan dans Je ne suis pas une IA Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille