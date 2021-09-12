Thomas Brail à Gigean : les arbres, le climat et le monde laissé à nos enfants Abbaye Saint-Félix de Montceau

Informations pratiques

Figure nationale de la défense des arbres, Thomas Brail sera accueilli samedi 12 septembre à l’abbaye Saint-Félix de Montceau, à Gigean. Le fondateur du GNSA évoquera ses actions, son rapport au vivant et la nécessité de préserver un monde habitable pour nos enfants.

On l’a vu perché dans un platane face au ministère de la Transition écologique, engagé dans une grève de la faim contre l’autoroute A69 ou répondant à l’appel d’habitants confrontés à l’abattage d’arbres matures. Depuis plusieurs années, Thomas Brail est devenu l’un des défenseurs des arbres les plus connus en France.

Samedi 12 septembre à 21 h, l’arboriste-grimpeur sera présent à l’abbaye Saint-Félix de Montceau pour une conférence suivie d’un échange avec le public.

Fondateur en 2019 du Groupe national de surveillance des arbres (GNSA), Thomas Brail intervient partout en France afin d’alerter sur la disparition du patrimoine arboré. Ses actions sont pacifiques, mais souvent spectaculaires : il grimpe dans les arbres menacés et peut y demeurer plusieurs jours afin de retarder leur abattage, d’alerter les médias et de contraindre les décideurs à ouvrir le dialogue.

Son engagement dépasse cependant la seule sauvegarde de quelques arbres. À travers eux, Thomas Brail défend la biodiversité, la qualité des sols, la fraîcheur des villes et notre capacité collective à nous adapter au dérèglement climatique. Père d’un garçon prénommé Jules, il évoque régulièrement sa peur du monde qui sera laissé à son fils et aux générations suivantes. Cette inquiétude nourrit profondément son combat.

Sa venue dans le bassin de Thau prend une résonance particulière après un été marqué par des chaleurs exceptionnelles et une sécheresse historique. Dans l’Hérault comme ailleurs, le rôle des arbres matures apparaît désormais essentiel pour maintenir de l’ombre, de l’humidité et des espaces vivables.

Durant cette rencontre, Thomas Brail reviendra sur son parcours, sur la création du GNSA et sur plusieurs mobilisations emblématiques, notamment son opposition au projet autoroutier de l’A69 entre Castres et Toulouse. Il expliquera également comment les citoyens peuvent se mobiliser lorsqu’un arbre ou un espace naturel est menacé.

Cette conférence inaugurera un nouveau cycle de rencontres organisé par l’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint-Félix de Montceau autour du patrimoine, de la culture et de l’environnement. Le cadre presque millénaire de l’abbaye, au cœur du massif de la Gardiole, réunira ainsi deux patrimoines étroitement liés : celui que les hommes ont bâti et celui que la nature leur a confié.

Conférence de Thomas Brail

Samedi 12 septembre à 21 h

Abbaye Saint-Félix de Montceau – Gigean

Tarif adulte : 15 € – Tarif réduit : 10 €

Gratuit pour les moins de 12 ans