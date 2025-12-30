THOMAS CROISIERE ESPACE GERSON Lyon

THOMAS CROISIERE Début : 2026-04-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Après le succès de « Voyage en comédie », son premier spectacle, fallait-il faire un 2 ? La plupart des films et comédies à succès connaissent des suites. Cela peut donner Les bronzés font du ski comme Les bronzés 3 amis pour la vie ; Terminator 2 ou Highlander le retour. Thomas Croisière va donc interroger la question des suites et tout ce qui s’en suit. Vive le cinéma !Que ce soient Les Visiteurs, Alibi.com ou Les Trois Frères, la plupart des comédies à succès connaissent des suites. Et puisque le premier spectacle de Thomas Croisière, notre Monsieur Cinéma, fut un triomphe, fallait-il lui consacrer une suite ? Fallait-il réembarquer pour un passionnant, émouvant et hilarant Voyage en comédie ? C’est la question qu’il se pose tel le capitaine de navire dont il porte volontiers la casquette pour ses chroniques sur France Inter. Parce que s’il y eut Les Bronzés font du ski, il y eut aussi Les Bronzés 3 amis pour la vie ; combien de Highlander le retour pour combien de Terminator 2 : le Jugement dernier ? Et si l’on aime reprendre plusieurs fois des frites, fallait-il vraiment 5 épisodes des Tuche et 10 de Fast and Furious ?Thomas Croisière nous entraîne pour 80 minutes de rires, de souvenirs et d’anecdotes aussi incroyables que les films qu’il évoque. Grâce à eux, nous retrouvons avec gourmandise d’immenses moments de cinéma et de « poilade » en compagnie de sacrés monstres du 7ème art qui nous accompagnent depuis toujours et pour toujours. Autant d’images, de musiques et de répliques à (re)voir, à (re)découvrir, à transmettre et à partager pour ce partisan du « rire ensemble » qui nous rappelle à quel point il est essentiel de rigoler car seul le rire nous réunit tous de 7 à 107 ans. Vive le cinéma !

ESPACE GERSON 1 PLACE GERSON 69005 Lyon 69