THOMAS CROISIERE THEATRE A L’OUEST Rouen

THOMAS CROISIERE Début : 2026-02-26 à 21:00. Tarif : – euros.

Que ce soient Les Visiteurs, Alibi.com ou Les Trois Frères, la plupart des comédies à succès connaissent des suites. Et puisque le premier spectacle de Thomas Croisière, notre Monsieur Cinéma, fut un triomphe, fallait-il lui consacrer une suite ? Fallait-il réembarquer pour un passionnant, émouvant et hilarant Voyage en comédie ? C’est la question qu’il se pose tel le capitaine de navire dont il porte volontiers la casquette pour ses chroniques sur France Inter.Parce que s’il y eut Les Bronzés font du ski, il y eut aussi Les Bronzés 3 amis pour la vie ; combien de Highlander le retour pour combien de Terminator 2 : le Jugement dernier ? Et si l’on aime reprendre plusieurs fois des frites, fallait-il vraiment 5 épisodes des Tuche et 10 de Fast and Furious ?Thomas Croisière nous entraîne pour 80 minutes de rires, de souvenirs et d’anecdotes aussi incroyables que les films qu’il évoque. Grâce à eux, nous retrouvons avec gourmandise d’immenses moments de cinéma et de « poilade » en compagnie de sacrés monstres du 7ème art qui nous accompagnent depuis toujours et pour toujours. Autant d’images, de musiques et de répliques à (re)voir, à (re)découvrir, à transmettre et à partager pour ce partisan du « rire ensemble » qui nous rappelle à quel point il est essentiel de rigoler car seul le rire nous réunit tous de 7 à 107 ans. Vive le cinéma !Mise en scène : Thibault Ameline

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76