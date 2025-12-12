THOMAS DE FOUCHECOUR – LE SOLO – PARIS Paris

THOMAS DE FOUCHECOUR Début : 2026-02-07 à 21:15. Tarif : – euros.

THOMAS DE FOUCHÉCOURIl paraît qu’on peut projeter beaucoup de choses sur quelqu’un rien qu’à partir d’un prénom et d’un nom. Je m’appelle Thomas de Salivet de Fouchécour. Difficile de ne rien projeter : racines aristocratiques, cousinades, catéchisme… Avouez, c’est tentant. Mais alors, est-ce que c’est vrai ? J’ai passé au moins autant de temps à essayer de comprendre l’histoire qui se cache derrière ce nom qu’à l’écrire. Et si, au fond, la question n’est pas de savoir si tout ça est vrai, mais plutôt de voir ce qu’on en fait et surtout, comment on le raconte.

LE SOLO – PARIS 138 BOULEVARD RICHARD LENOIR 75011 Paris 75