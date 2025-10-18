AVISHAI COHEN – L’ASTRADA Marciac

AVISHAI COHEN – L’ASTRADA Marciac samedi 18 octobre 2025.

AVISHAI COHEN Début : 2025-10-10 à 21:00. Tarif : – euros.

EPCC – L’ASTRADA PRÉSENTE : AVISHAI COHEN« Ashes to Gold », le titre de l’album fait explicitement référence à l’art antique du Kintsugi, cette méthode japonaise de réparation des porcelaines et des céramiques brisées. À travers ce nouveau répertoire, c’est toute la fougue, la colère, la méfiance mais aussi l’espoir des musiciens face aux maux de notre temps que l’on ressent et qui s’incarne dans les registres les plus variés.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ASTRADA 53 CHEMIN DE RONDE 32230 Marciac 32