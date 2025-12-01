Thomas Delor & Laurent Marode en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Pour cette soirée, il invite l’organiste, compositeur et arrangeur Laurent Marode, sideman très en vue de la scène parisienne. Ensemble, ils formeront un duo inédit, mêlant standards et compositions originales dans un dialogue musical riche et surprenant.

Thomas Delor : batterie

Laurent Marode : orgue

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Cool jazz for quiet dreams — Thomas Delor (« 4 étoiles » Jazz Magazine, « élu » par Citizen Jazz, « musicien de l’année » par Libération…), batteur reconnu pour son originalité et son approche atypique de l’instrument, explore les rythmes, les mélodies et les couleurs avec une grande créativité.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 14 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-14T22:30:00+01:00

fin : 2025-12-14T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-14T19:30:00+02:00_2025-12-14T20:30:00+02:00;2025-12-14T21:30:00+02:00_2025-12-14T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/